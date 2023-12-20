Украина планирует произвести в 2024 году тысячи ударных дронов различной дальности - Камышин

Анонсированный Президентом Украины Владимиром Зеленским один миллион дронов, которые будут изготовлены в течение 2024 года, это только FPV. Кроме них, планируется изготовить тысячи ударных дронов различной дальности, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет УНН.

Детали

Вчера на итоговой пресс-конференции Президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов. И это речь только о FPV дронах. Уже в декабре мы производим более 50 тыс. FPV дронов - написал Камышин в Telegram.

По его словам, кроме FPV дронов Украина планирует произвести в следующем году более 10 тыс. ударных дронов средней дальности, и более 1000 дронов с дальностью более 1000 км.

"Все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается", - добавил Камышин.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции заявил, что Украина произведет миллион беспилотных летательных аппаратов в 2024 году.