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Украина ожидает скорейшего начала подготовки в ЕС мандата на переговоры о членстве - МИД

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 14:29  •  18366 просмотра

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Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение Европейского Совета начать переговоры о вступлении в ЕС и призвало Европейскую Комиссию как можно быстрее подготовить мандата на переговоры

Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение Евросовета об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС и ожидает скорейшего начала подготовки Еврокомиссией мандата на переговоры, передает УНН.

Детали

"МИД Украины приветствует историческое решение Евросовета об открытии переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз, принятое в Брюсселе 14 декабря. (...) Ожидаем скорейшего начала подготовки Еврокомиссией мандата на переговоры и аналитической оценки украинского законодательства (скрининга)", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что "членство Украины в ЕС - это безопасность и процветание всей Европы". "Ничто не остановит наше государство на его пути к вступлению в Европейский Союз", - сказано в заявлении. 

Внешнеполитическое ведомство Украины поблагодарило партнеров, которые способствовали принятию этого важного решения. 

Напомним

На саммите ЕС достигнуто принципиальное решение о создании многолетнего фонда финансирования для Украины Ukraine Facility в размере 50 млрд евро, сообщили в пятницу в МИД Украины и указали, что ожидают завершения всех необходимых юридических процедур в январе 2024 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
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