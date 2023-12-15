Украина ожидает скорейшего начала подготовки в ЕС мандата на переговоры о членстве - МИД

Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение Евросовета об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС и ожидает скорейшего начала подготовки Еврокомиссией мандата на переговоры, передает УНН.

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"МИД Украины приветствует историческое решение Евросовета об открытии переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз, принятое в Брюсселе 14 декабря. (...) Ожидаем скорейшего начала подготовки Еврокомиссией мандата на переговоры и аналитической оценки украинского законодательства (скрининга)", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, что "членство Украины в ЕС - это безопасность и процветание всей Европы". "Ничто не остановит наше государство на его пути к вступлению в Европейский Союз", - сказано в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство Украины поблагодарило партнеров, которые способствовали принятию этого важного решения.

Напомним

На саммите ЕС достигнуто принципиальное решение о создании многолетнего фонда финансирования для Украины Ukraine Facility в размере 50 млрд евро, сообщили в пятницу в МИД Украины и указали, что ожидают завершения всех необходимых юридических процедур в январе 2024 года.