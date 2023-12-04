Украина начала консультации с ЕС относительно гарантий коллективной безопасности

Офис Президента начал первый раунд консультаций с Европейским союзом, относительно коллективных гарантий безопасности ЕС. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.

Будущее членство Украины в ЕС само по себе является мощной гарантией безопасности для нашего государства и европейского сообщества в целом. Мы чрезвычайно ценим, что уже на этом этапе обсуждаем конкретные шаги для укрепления нашей общей безопасности и усиления устойчивости Украины. - цитируют в ведомстве слова заместителя руководителя Офис Президента Игоря Жовквы.

Детали

Отмечается, что консультации с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом, состоялись в контексте развития Совместной декларации G7 о поддержке Украины от 12 июля 2023 года.

Во время консультаций стороны обменялись видением подходов к будущим гарантиям безопасности ЕС с акцентом на безопасностно-оборонном сегменте.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, который присутствовал на этой встрече от аппарата представительства главы государства, отметил весомый вклад Евросоюза в укрепление безопасности и обороноспособности нашего государства. Он отметил важность поддержки ВСУ через Европейский фонд мира, а также подчеркнул весомость деятельности Миссии ЕС по военной помощи Украине.

Во время этой встречи Игорь Жовква также передал Шарлю Фризу от имени Президента Украины государственную награду - орден "За заслуги" ІІІ степени, которым он отмечен за весомый вклад в укрепление и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. территориальной целостности Украины.