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Украина начала консультации с ЕС относительно гарантий коллективной безопасности

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 19:28  •  18814 просмотра

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Украина начала консультации с ЕС по коллективным гарантиям безопасности, обсуждая шаги для укрепления общей безопасности и повышения устойчивости Украины. Эти переговоры согласуются с Декларацией G7 в поддержку Украины и рассматривают будущие гарантии безопасности ЕС, в частности в сфере обороны.

Офис Президента начал первый раунд консультаций с Европейским союзом, относительно коллективных гарантий безопасности ЕС. Об этом сообщила пресс-служба главы государства,  передает УНН.

Будущее членство Украины в ЕС само по себе является мощной гарантией безопасности для нашего государства и европейского сообщества в целом. Мы чрезвычайно ценим, что уже на этом этапе обсуждаем конкретные шаги для укрепления нашей общей безопасности и усиления устойчивости Украины.

 - цитируют в ведомстве слова заместителя руководителя Офис Президента Игоря Жовквы.

Детали

Отмечается, что консультации с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом, состоялись в контексте развития Совместной декларации G7 о поддержке Украины от 12 июля 2023 года.

Во время консультаций стороны обменялись видением подходов к будущим гарантиям безопасности ЕС с акцентом на безопасностно-оборонном сегменте.

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, который присутствовал на этой встрече от аппарата представительства главы государства, отметил весомый вклад Евросоюза в укрепление безопасности и обороноспособности нашего государства. Он отметил важность поддержки ВСУ через Европейский фонд мира, а также подчеркнул весомость деятельности Миссии ЕС по военной помощи Украине.

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Во время этой встречи Игорь Жовква также передал Шарлю Фризу от имени Президента Украины государственную награду - орден "За заслуги" ІІІ степени, которым он отмечен за весомый вклад в укрепление и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. территориальной целостности Украины.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Україна розпочала консультації з ЄС щодо гарантій колективної безпеки
Ukraine starts consultations with the EU on collective security guarantees
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Украина начала консультации с ЕС относительно гарантий коллективной безопасности

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