Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
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Украина испытывает комплексную систему радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам - Зеленский
Украина тестирует интегрированную систему управления радиоэлектронной борьбой для защиты солдат и техники от российских беспилотников на определенных участках фронта, с планами масштабировать ее по всему фронту.
После инцидента с военным Укрзалізниця планирует обновить правила перевозки животных - UAnimals
Укрзалізниця и UAnimals планируют обновить устаревшие правила перевозки животных в поездах после того, как боец Нацгвардии был вынужден стоять в тамбуре со своим служебным лабрадором из-за его больших размеров.
В Армению прибыла группа американских военных инструкторов
Группа американских мобильных инструкторов прибыла в Армению, чтобы поделиться своим опытом с военными страны в сфере связей с общественностью и коммуникаций.
Новый комиссар Совета Европы по правам человека свой первый визит в должности осуществит в Украину
Новый комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти планирует сделать приоритетной задачей своего шестилетнего мандата преодоление последствий вторжения россии в Украину.
Застрелили мужчину из-за замечания: на Харьковщине будут судить трех оккупантов
Трем российским солдатам были предъявлены обвинения в убийстве 70-летнего украинца в селе Макарово Харьковской области после того, как он сделал замечание о том, что они стреляют по скоту.
Пыль из Сахары в Украине: превышение допустимой концентрации не фиксируют
Пыль из пустыни Сахара распространяется над Украиной, создавая эффект туманного неба, но ее концентрация не превышает допустимых уровней, а в ближайшие дни прогнозируют дожди, которые улучшат качество воздуха.
На Киевщине восстановили более 17 тыс. объектов, которые повредили россияне - Руслан Кравченко
В Киевской области полностью или частично восстановлено более 17 000 объектов, поврежденных в результате российской агрессии.
Глава МИД Китая назвал ЕС стратегическим партнером КНР
В МИД Китая заявили, что КНР и Европейский Союз являются стратегическими партнерами, чьи общие интересы значительно перевешивают разногласия. Также глава МИД Китая подчеркнул готовность Пекина сотрудничать с ЕС в экономической, торговой, научной сферах, а также в сфере цепочек поставок, чтобы внести свой вклад в восстановление мировой экономики.
Эксперт рассказал, как блокирование границы влияет на аграриев
Блокада границы польскими фермерами нанесла значительный ущерб украинским товаропроизводителям, переработчикам и логистическим компаниям: по оценкам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, только за март неуплаченные таможенные платежи составили 6,3 миллиарда гривен.
Детализировали планы производства на текущий год: Зеленский провел трехчасовое совещание с военными и чиновниками по дронам
Зеленский провел длительное совещание, чтобы обновить и детализировать планы производства различных типов беспилотников, включая БПЛА, бомбардировщики, разведывательные беспилотники и беспилотники дальнего радиуса действия для выполнения специальных задач, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности фронта.