Украина испытывает комплексную систему радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам - Зеленский

На отдельных направлениях фронта уже тестируют проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после совещания с военными и чиновниками, передает УНН.

"Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских беспилотников. Систему уже тестируют на отдельных направлениях. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", - сообщил Зеленский в Telegram.

Напомним

Президент вместе с военными и чиновниками провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам.

"Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщиками, разведчиками, а также по дальнобойным дронам для особых задач.

Обсудили, как обеспечить гибкость нашего ОПК. Потребности фронта постоянно меняются. Наши производители должны вовремя реагировать на них", - сообщил Президент.