Украина и Норвегия продлили "транспортный безвиз"

Украина и Норвегия договорились о грузовых перевозках без дополнительных разрешений до 30 июня 2025 года, сообщили в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины в четверг, пишет УНН.

Украина и Норвегия договорились о продлении "транспортного безвиза". До 30 июня 2025 года украинские и норвежские перевозчики смогут выполнять двусторонние и транзитные перевозки между нашими странами без дополнительных разрешений. Последнее не только упрощает условия для бизнеса, но и способствует развитию экономик обоих государств - указали в министерстве в Telegram.

Безвиз, как сообщается, будет действовать для грузовиков стандарта Евро-5 и выше.

"Важно, что на борту грузовиков водители обязаны иметь при себе сертификат, подтверждающий класс экологичности. Также, на борту должна быть выписка о наличии лицензии на перевозку", - отметили в министерстве.

Дополнение

По данным Мининфраструктуры, украинским перевозчикам уже доступен "транспортный безвиз" с 37 странами, включая ЕС.