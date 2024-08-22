Украина и Ирландия провели финальный раунд переговоров по соглашению по безопасности

Украина и Ирландия провели финальный раунд переговоров по заключению двустороннего соглашения на выполнение Совместной декларации G7. Об этом заявили в Офисе президента Украины, передает УНН.

Детали

Украинскую делегацию возглавляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Очередной раунд переговоров провел заместитель главы Офиса Главы государства Игорь Жовква.

Стороны согласовали позиции по отдельным положениям документа и график следующих шагов для финализации текста и подписания двустороннего соглашения лидерами стран в ближайшее время - заявили в ОПУ.

В Офисе президента добавляют, что Украина заключает двусторонние соглашения по безопасности на выполнение Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе в прошлом году 12 июля.

Соответствующие документы уже подписаны с 25 странами.

Напомним

В июле президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует подписать соглашения о безопасности еще с 9 странами, что доведет общее количество стран до 32.