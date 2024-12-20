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Угрозы потери данных после самой масштабной кибератаки нет - Стефанишина

Угрозы потери данных после самой масштабной кибератаки нет - Стефанишина

Киев  •  УНН

 • 7848 просмотра

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Вице-премьер Ольга Стефанишина заверила, что все данные в реестрах Минюста сохранены и подлежат восстановлению. Восстановление доступа к критически важным системам может занять до двух недель.

Все данные, которые находились в реестрах - сохранены и подлежали восстановлению. Об этом сообщила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

"На данном этапе продолжаются работы по восстановлению данных реестрах. Хочу особо обратить внимание, что все данные, которые находились в реестрах, которые есть в Министерстве юстиции сохранены - поддаются восстановлению. Вопрос только времени",- сказала Ольга Стефанишина.

Также, министр отметила, что в первую очередь Министерство юстиции восстановит единый реестр доверенностей, единый реестр специальных бланков нотариальных документов и наследственный реестр, который позволит обеспечить надлежащий учет и минимизировать негативные последствия, возможного совершения некорректных нотариальных действий в период, когда нет доступа к реестрам",- отметила Стефанишина.

Кроме того, Ольга Стефанишина заявила, что угрозы потери данных и неотвратимости функционирования реестров нет.

Напомним

Враждебные хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоТехнологии
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
ukrainaУкраина