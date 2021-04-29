Удар карантина: локдаун - самое тяжелое время для бездомных

По данным Центра учета бездомных лиц в Киеве, по состоянию на апрель 2021 года, официально зарегистрировано почти три тысячи бездомных. Так, в Центре на учете состоит 1320 человек, в филиале центра — 1397. Всего с начала года на учет взяли 125 человек, зарегистрировали 96, паспорта восстановили для 27 бездомных. С начала 2021 года в Центр обратился 681 человек, в прошлом году таких было 2812.

В “Доме милосердия Киев” нам рассказали, что в зависимости от того, живет человек на улице или находится под опекой, отличаются и его насущные проблемы. Одна из самых больших сложностей — в период введения локдауна государственные социальные службы не работают.

По словам социального работника “Дома милосердия Киев” Игоря Семигона, например, в Центре регистрации бездомных граждан в Киеве, сейчас не подписывают никаких документов для бездомных. Такая ситуация продлится до тех пор, пока не будут сняты карантинные ограничения.

Нам удалось дозвониться в филиал Центра регистрации бездомных граждан. Там рассказали, что сейчас работаю в карантинном режиме — людей не принимают, консультации проводят только в телефонном режиме.

“Также мы не можем сделать путевки в Центр, который находится в Ясногородке под Киевом, где пребывают бездомные люди. Сейчас он тоже закрыт на карантин”, — рассказал Игорь Семигон.

По словам соцработника, основной вызов для бездомных во время локдауна — это передвижение, люди не могут добраться до мест, где могут переночевать. В первую очередь, это связано с тем, что воспользоваться общественным транспортом можно только по спецпропускам.

“Дом милосердия Киев” свою деятельность на время введения в столице локдауна не прекращает.

“Мы оказываем помощь бездомным пожилого возраста и бездомным-инвалидам. Предоставляем людям временное жилье. Однако все места заняты, всего на попечении сейчас 32 человека”, — рассказал собеседник.

В целом люди могут находиться в Доме от нескольких дней до нескольких месяцев — в зависимости от проблематики конкретного человека. Но во время пандемии люди находятся здесь дольше.

“У нас люди социализируются, то есть основная цель — чтобы человек не вернулся на улицу. Поэтому с ними работают различные специалисты, в том числе и медработники. Работают над их мотивацией. Если возможно, возобновляем человеку документы, пенсию, если возможно, то примирение с родственниками. Конечно, в наши задачи входит поиск человеку постоянного места пребывания”, — рассказал Семигон.

Пока человек находится в приюте, он получает трехразовое питание, а также имеет доступ к общению с другими людьми.

Общественная организация живет за счет неправительственных фондов. Кроме того, ежемесячно поддерживают волонтеры.

“Когда мы размещаем информацию в социальных сетях и на нашем сайте о своих нуждах, люди добровольно перечисляют, некоторые целенаправленно — на медицину, химию, аренду”, — рассказал представитель волонтерской организации.

Он уверен, что за последний “карантинный” год количество бездомных стало значительно больше.

“Изменился даже облик бездомного. Если раньше было больше тех, кто опустился по социальной лестнице из-за проблем с алкоголем или наркотиками, то сейчас все больше бездомных — это люди среднего возраста, которые потеряли работу, получили производственную травму, приехав в город на заработки. На мой взгляд, количество бездомных выросло в несколько раз. Сейчас масштабы не такие, как были несколько лет назад”, — подытожил соцработник.

Среди тех, кто опекается людьми, оказавшимися в тяжелых жизненных обстоятельствах, есть отдел социального служения Киевской митрополии ПЦУ. В целом они ведут несколько социальных проектов: перевозят больных детей и взрослых, проводят работу в больницах с пациентами и врачами, оказывают помощь лекарствами и продуктами нуждающимся и бездомным, заботятся о пожилых, работают в детских домах и хосписах.

В холодный период они организовали из волонтеров “Ночной патруль”, обеспечивали бездомных горячей едой, напитками и теплой одеждой — до двухсот нуждающихся за раз. Кроме того, “Ночной патруль” проводил домедицинской обзор: измерение температуры, уровня кислорода в крови, давления. При необходимости — волонтеры обрабатывали и перевязывали раны или обморожения, а в случае необходимости вызывали скорую помощь.

В 2019 году Община святого Эгидия создала справочник для бездомных Киева “Де в Києві поїсти, помитися, переночувати”. Издавался он за средства программы Прямой помощи правительства Австралии. Этот справочник можно найти онлайн, а также распечатать и передать бездомным людям и тем, кто нуждается в помощи.

Однако мы позвонили по указанным в нем номерам. В большинстве случаев автоответчик сообщает, что “абонент временно не работает”, находится вне зоны досягаемости или не просто не берут трубку.

В Общине святого Эгидия нам рассказали, что в этом году организация готовит новое издание Справочника с актуальной информацией. Кроме того, в нем нет данных об организациях, которые появились за последний год.

“Карантин привел к увеличению солидарности — появилось больше людей, больше организаций, помогающих на улице. Тем Справочником, который есть на сейчас, стоит пользоваться, однако уточнять информацию про пункты помощи”, — рассказал председатель Общины святого Эгидия Юрий Лифансе.

Для тех, кто хочет помочь лично, можно найти ближайший пункт помощи и присоединиться к раздаче еды.

Община, кроме Киева, действует еще в двух украинских городах — во Львове и Ивано-Франковске.

Собеседник агентства отметил, что локдаун для бездомных людей — это самое тяжелое время. Особенно, если речь идет о самоизоляции — бездомным просто негде самоизолироваться.

Во время пандемии коронавирусной болезни Община не перестала помогать бездомным, однако несколько поменяла формат, чтобы защитить тех, кто оказывает помощь и избежать заражения, а также не стать рассадником болезни. В пунктах раздачи еды работают с соблюдением всех карантинных норм.

“У нас есть еженедельные регулярные точки помощи, где мы раздаем еду, вещи, лекарства. Таких точек по Киеву больше десяти. Это больше тысячи продуктовых наборов еженедельно. Плюс мы пытаемся развозить еду по домам пожилым людям, таких подопечных у нас сейчас пятьдесят. Во время раздачи пищи мы раздаем маски, производится дезинфекции рук. Кроме того, мы объясняем людям, что делать для того, чтобы не заболеть”, — рассказал Лифансе.

Он отметил, что вся работа выполняется на волонтерских началах. В том числе зарплату работники получают, благодаря помощи небезразличных людей. Также многие люди на волонтерских началах готовят пищу, участвуют в раздаче еды, собирают вещи.

По его данным, всего их сообщество насчитывает около трехсот членов, а в локдаун дополнительно помогают еще двести человек.

Лифансе отметил, что количество людей на улице резко возрастает, когда в городе начинают действовать жесткие карантинные ограничения.

“Бездомные люди живут за счет маленьких работ с ежедневной оплатой — это маленькие и большие строительства, помощь на рынках и у киосков, это сдача вторсырья. Когда закрывается город, закрываются рабочие места на рынках непродуктовых товаров, на которых бездомные работают грузчиками или уборщиками. Люди теряют работу и теряют возможность оплачивать хостелы, поэтому на улице сразу становится больше людей. Этот локдаун еще тяжелее, потому что если работа и осталась, то нет возможности до нее добраться с того места, где человек ночевал. А если ты не можешь добраться, ты теряешь работу”, — рассказал Лифансе.

По его наблюдению, общее количество бездомных колеблется, но радикального увеличения нет.

В прошлом году, когда в стране ввели строгие ограничения, бездомные остались со своими проблемами сам на сам. По словам собеседника, тогда все закрылось, в том числе волонтерские инициативы. Их Община первой вышла на улицу, имея в запасе опыт Италии. Разработали методику работы с нуждающимися в условиях жестких ограничений. В этот локдаун многие волонтерские и общественные организации не закрылись и продолжают работать в условиях карантина.

Убийства бездомных

Лифансе обозначил еще одну большую проблему бездомных — всплеск насилия против них.

"Я не уверен, что это связано с карантином. Но во многих городах Украины издеваются и убивают бездомных людей. Так, во Львове ребята три дня издевались, а затем убили бездомного человека. За это они уже получили по 12 лет. Еще один случай произошел в прошлом году в Киеве — трое молодых людей пытали и убивали бездомных. И, кажется, еще один случай был во Львове, когда парень просто палкой убил женщину. И к сожалению, нет соответствующей реакции общества на такие случаи, они повторяются. Об этом постоянно рассказывают бездомные друзья на улице”, — поделился собеседник.

По его словам, это ужасающие случаи приводят к тому что, есть жертвы насилия, которых убивают, а также искалеченные жизни молодых людей.

Чтобы предотвратить страшные убийства, нужна профилактическая работа. Например, когда произошел всплеск самоубийств среди подростков, в школах учителя и психологи проводили беседы. По мнению Лифансе, также необходимо делать, когда происходит насилие над бездомными людьми. Это поможет людям, живущим на улице, остаться в живых, а молодежи — найти ориентиры в жизни.

Вне медицинской системы

Собеседник назвал еще одну проблему, с которой сталкиваются бездомные, — до конца не решена процедура по вакцинации людей, не имеющих деклараций с семейным врачом. У бездомных нет документов, без них они не могут подписать декларацию, и поэтому остаются вне медицинской системы. Бездомные могут рассчитывать только на экстренную медицинскую помощь. Но для преодоления пандемии необходимы процедуры, по которым и бездомные могли бы получить вакцину.

“Иначе мы никогда не победим ковид”, — подытожил Лифансе.

Напомним

В столице подсчитали количество бездомных. Так, по состоянию на апрель 2021 официально зарегистрировано почти три тысячи бездомных. В Центре учета бездомных лиц (ЦОБО) таких людей зарегистрировано 1320 человек, в филиале центра — 1397.



Однако, по разным оценкам, в столице насчитывается от 5 до более 20 тыс. человек, не имеющих постоянного места жительства.