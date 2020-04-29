УАФ лишил профессионального статуса клуб и дисквалифицировал известного тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола завершил дополнительное рассмотрение дела "О заявлении Комитета по этике и честной игры УАФ относительно возможных нарушений Кодекса этики и честной игры ФК "Сумы". Об этом утверждает сайт УАФ, передает УНН.
По результатам рассмотрения ФК "Сумы" лишен статуса профессионального клуба, и ему запрещено участвовать в соревнованиях ПФЛ следующего сезона.
Также данным решением Ростиславу Козару и футболистам Егору Луговом и Олегу Давыдову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), пожизненно.
Бывшим тренерам Александру Мартюку и Александру Севидову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на пять лет и на пять лет условно с установлением испытательного срока два года.
Сергею Золотницкому запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), сроком на три года и на два года условно с установлением испытательного срока два года, учет которого начинается после отбытия основной санкции.
Также наказание получили футболисты Тарас Дурай, Сергей Гаращенков, Артем Штанько, Дмитрий Богачев, Николай Вечурко, Давид Кохи, Артем Козлов, Ираклий Циколий, Владислав Шарай, Ярослав Рафальский.
Указано, что данное решение может быть обжаловано не позднее десяти дней с момента получения текста решения с мотивировочной частью.
Добавим, наставник Севидов имел опыт управления такими клубами, как "Металлист", "Карпаты", "Говерла", "Металлург" Д, "Мариуполь", а также представителей Болгарии и Молдовы.