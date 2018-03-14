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В Житомире вернули зрение 107-летней монахине с "женского Афона"

Киев  •  УНН

 • 22363 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 14 марта. УНН. Одной из старейших женщин в Украине, 107-летней Марии Мороз, в Житомире провели удачную операцию по восстановлению зрения, сообщает корреспондент УНН.

Мария Ивановна родилась в 1911 году, женщина пережила две мировые войны, голодоморы и эпидемию туберкулеза.

"Зазвонили колокола в трех церквях вместе шла с женщиной несмотря на женщину - и говорит:"Что это случилось?". Вторая говорит: "Война это началась", - вспомнила Мария Ивановна.

Так, 16 лет жизни Мария Ивановна провела в ссылке в Сибири - ее семью раскулачили, потому что в то время она с мужем имела 5 гектаров земли и две коровы. Уже в 100-летнем возрасте женщина постриглась в монахини и стала жить в монастыре за 100 километров от Житомира. Так, монастырь в честь Афонской иконы Божией Матери находится в урочище Кипячее (село Чоповичи Малинского района), который называют "женским Афоном".

Не видела монахиня более 7 лет - диагноз устарелая катаракта. Прооперировать одну из старейших пациенток Украины взялись в Житомирской областной больнице - операция длилась почти час - спасти удалось один глаз - уже через несколько часов после оперативного вмешательства, женщина увидела первые силуэты.

"Она очень счастлива, она очень хотела видеть, очень ждала это время, когда ее отвезут в больницу. После операции она сначала наблюдала, а потом говорит: "Я вижу голову", а потом она начала видеть силуэты, как руками разводят - она ​​очень радовалась", - говорит монахиня Иоанна, келийниця женщины.

Прооперировали женщину в отделении микрохирургии глаза, пациентов такого почтенного возраста здесь еще не было. Сейчас зрение пациентки постепенно восстанавливается.

"Сложность данной операции в том, что пациентка больше 5 лет не видела, катаракта считается перезрелой, она была плотной. И операция происходила только со специальными разрезами. Осложнена операция была еще и тем, что пациентка пожилого возраста ложится так, как ей удобно, и нам нужно было к ней приспосабливаться. Сейчас идет период реабилитации. Она с каждым днем ​​потихоньку восстанавливается и видит больше и больше", - рассказала заведующая отделением микрохирургии глаза Анна Борщевская.

Украинские Национальные Новости

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