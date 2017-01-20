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В заваленном лавиной отеле в Италии нашли шестерых живых людей

В заваленном лавиной отеле в Италии нашли шестерых живых людей

Киев • УНН

 • 14214 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В итальянском отеле Rigapiano, который два дня назад накрыла снежная лавина, нашли шестерых уцелевших, передает УНН со ссылкой на BBC.

По сообщениям спасателей, людей нашли под снегом, однако еще не вытащили.

Спасатели просят   дать им на помощь вертолеты.

Также сообщается, что по меньшей мере четырех человек нашли мертвыми, еще 20 считаются пропавшими без вести.

Напомним, лавина в Италии заблокировала отель с посетителями. На тот момент в помещении находились не менее 20 туристов и семеро работников отеля.

Как сообщал УНН, тела трех человек достали из заваленного лавиной отеля.

Также напомним, в МИД Украины отметили, что данных об украинцах в накрытом снежной лавиной отеле в Италии нет.

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