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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87659 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100842 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 102989 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 102207 просмотра

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5 марта, 15:49 • 110393 просмотра

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В Запорожье ограничат движение общественного транспорта: проезд только по пропускам

В Запорожье ограничат движение общественного транспорта: проезд только по пропускам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Запорожье с завтрашнего дня, с 8 апреля, остановится работа общественного транспорта для населения, кроме работников объектов критической инфраструктуры, которым выдадут пропуска, по которым они смогут передвигаться по городу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк, передает УНН.

"С 8 апреля проезд в общественном транспорте будет разрешен исключительно по пропускам. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комиссии, которая признала Запорожье территорией карантинной зоны. Это означает, что работники всех предприятий, которым разрешено работать по постановлению Кабмина (больницы, аптеки, магазины, банки и др.), Смогут и в дальнейшем передвигаться по городу при наличии специальной справки, которую руководители предприятий должны распечатать, заверить печатью и выдать своим работникам - под свою ответственность", - написал Буряк.

Указано, что передвигаться по городу смогут работники учреждений здравоохранения, магазинов, правительства и госуслуг, энергообеспечения, водоснабжения, связи и коммуникаций, банков, транспортных сервисов, обороны, правопорядка и тех предприятий, которые имеют непрерывный цикл производства.

Он отметил, что все другие люди должны находиться дома и выходить только при крайней необходимости - в частности в магазины и аптеки, которые расположены вблизи их домов.

"Вместе с тем, мы обустраиваем блокпосты в городе на случай, если решением областного штаба передвижения между городами будет полностью закрыто", - добавил Буряк.

Напомним, в Киеве проезд по специальным пропускам практикуют с 23 марта.

Украинские Национальные Новости

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