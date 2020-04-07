В Запорожье ограничат движение общественного транспорта: проезд только по пропускам

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Запорожье с завтрашнего дня, с 8 апреля, остановится работа общественного транспорта для населения, кроме работников объектов критической инфраструктуры, которым выдадут пропуска, по которым они смогут передвигаться по городу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк, передает УНН.