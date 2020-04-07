В Запорожье ограничат движение общественного транспорта: проезд только по пропускам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Запорожье с завтрашнего дня, с 8 апреля, остановится работа общественного транспорта для населения, кроме работников объектов критической инфраструктуры, которым выдадут пропуска, по которым они смогут передвигаться по городу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк, передает УНН.
"С 8 апреля проезд в общественном транспорте будет разрешен исключительно по пропускам. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комиссии, которая признала Запорожье территорией карантинной зоны. Это означает, что работники всех предприятий, которым разрешено работать по постановлению Кабмина (больницы, аптеки, магазины, банки и др.), Смогут и в дальнейшем передвигаться по городу при наличии специальной справки, которую руководители предприятий должны распечатать, заверить печатью и выдать своим работникам - под свою ответственность", - написал Буряк.
Указано, что передвигаться по городу смогут работники учреждений здравоохранения, магазинов, правительства и госуслуг, энергообеспечения, водоснабжения, связи и коммуникаций, банков, транспортных сервисов, обороны, правопорядка и тех предприятий, которые имеют непрерывный цикл производства.
Он отметил, что все другие люди должны находиться дома и выходить только при крайней необходимости - в частности в магазины и аптеки, которые расположены вблизи их домов.
"Вместе с тем, мы обустраиваем блокпосты в городе на случай, если решением областного штаба передвижения между городами будет полностью закрыто", - добавил Буряк.
Напомним, в Киеве проезд по специальным пропускам практикуют с 23 марта.