В Запорожье, Николаеве и Кременчуге в этом году построят новые мосты - Укравтодор
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В этом году Укравтодор определил три приоритетных города, в которых будут строить мосты - Запорожье, Николаев, Кременчуг. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год глава компании Александр Кубраков, передает корреспондент УНН.
"Строительство мостов - есть три приоритета. Это Запорожские мосты, сейчас тендер происходит и он уже на этапе квалификации. Есть два других крупных проекта, этот город Николаев", - сказал Кубраков.
По его словам, в Николаеве один мост Укравтодор заберет с баланса городской администрации.
"Есть город Кременчуг, в котором сложная ситуация с мостовым переходом в городе, он тоже на балансе не в Укравтодор. Проектируется новый мост рядом с городом, но мы готовы привлекаем дополнительные возможности, что можно сделать с существующим мостовым переходом", - отметил Кубраков.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что в 2020 году начнется строительство нового моста через Днепр в Запорожье.