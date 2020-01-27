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В Запорожье, Николаеве и Кременчуге в этом году построят новые мосты - Укравтодор

Киев • УНН

 • 16998 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В этом году Укравтодор определил три приоритетных города, в которых будут строить мосты - Запорожье, Николаев, Кременчуг. Об этом заявил на презентации планов работы Укравтодора на 2020 год глава компании Александр Кубраков, передает корреспондент УНН.

В Запорожье, Николаеве и Кременчуге в этом году построят новые мосты - Укравтодор

"Строительство мостов - есть три приоритета. Это Запорожские мосты, сейчас тендер происходит и он уже на этапе квалификации. Есть два других крупных проекта, этот город Николаев", - сказал Кубраков.

По его словам, в Николаеве один мост Укравтодор заберет с баланса городской администрации.

"Есть город Кременчуг, в котором сложная ситуация с мостовым переходом в городе, он тоже на балансе не в Укравтодор. Проектируется новый мост рядом с городом, но мы готовы привлекаем дополнительные возможности, что можно сделать с существующим мостовым переходом", - отметил Кубраков.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что в 2020 году начнется строительство нового моста через Днепр в Запорожье.

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