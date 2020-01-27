У Запоріжжі, Миколаєві та Кременчуці цього року побудують нові мости – Укравтодор

"Будівництво мостів - є три пріоритети. Це Запорізькі мости, зараз тендер відбувається і він вже на етапі кваліфікації. Є два інших великих проекти, це місто Миколаїв", - сказав Кубраков.

За його словами, у Миколаєві один міст Укравтодор забере з балансу міської адміністрації.

"Є місто Кременчук, в якому складна ситуація з мостовим переходом у місті, він теж на балансі не в Укравтодор. Проектується новий міст поряд із містом, але ми готові залучаємо додаткові можливості, що можна зробити з існуючим мостовим переходом", - зазначив Кубраков.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що у 2020 році почнеться будівництво нового мосту через Дніпро в Запоріжжі.