У Запоріжжі, Миколаєві та Кременчуці цього року побудують нові мости – Укравтодор
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Цього року Укравтодор визначив три пріоритетні міста, у яких будуватимуть мости – Запоріжжя, Миколаїв, Кременчук. Про це заявив на презентації планів роботи Укравтодору на 2020 рік голова компанії Олександр Кубраков, передає кореспондент УНН.
"Будівництво мостів - є три пріоритети. Це Запорізькі мости, зараз тендер відбувається і він вже на етапі кваліфікації. Є два інших великих проекти, це місто Миколаїв", - сказав Кубраков.
За його словами, у Миколаєві один міст Укравтодор забере з балансу міської адміністрації.
"Є місто Кременчук, в якому складна ситуація з мостовим переходом у місті, він теж на балансі не в Укравтодор. Проектується новий міст поряд із містом, але ми готові залучаємо додаткові можливості, що можна зробити з існуючим мостовим переходом", - зазначив Кубраков.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що у 2020 році почнеться будівництво нового мосту через Дніпро в Запоріжжі.