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В Европе детей поражает тяжелая болезнь - не исключают связь с коронавирусом

Киев • УНН

 • 33583 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. В нескольких европейских странах зафиксированы случаи чрезвычайной тяжелой болезни, которая поражает детей. В некоторых случаях у больных детей также обнаруживают коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP, dpa и DW.

В Европе детей поражает тяжелая болезнь - не исключают связь с коронавирусом

Симптомы заболевания напоминают симптомы синдрома Кавасаки: воспаление сосудов, лихорадка, а также часто сыпь. По данным Райнгарда Бернера из униклиники Дрездена, в Германии выявлено не менее двух случаях. По его словам, пока неясно, связано ли это заболевание с коронавирусом.

В университетской клинике Женевы с начала вспышки коронавируса проходили лечение три ребенка с подобным тяжелым воспалением. Один ребенок уже выздоровел и выписан, еще один находится в стационаре, а еще один - в отделении интенсивной терапии.

По словам швейцарского уполномоченного по вопросам коронавируса Даниэля Коха, в этих случаях речь может идти про иммунную реакцию на инфицирование коронавирусом. Похожие случаи болезни у детей было выявлено также в Италии и Испании. В Великобритании зафиксировали около двух десятков подобных случаев. У многих больных детей был выявлен коронавирус Sars-CoV-2.

Накануне французский министр здравоохранения Оливье Веран выразил обеспокоенность из-за случаев заболевания детей, где не исключена связь с коронавируса. По его словам, парижские врачи сообщили об около 15 детей всех возрастных групп с такими симптомами, как лихорадка, желудочно-кишечные проблемы и воспаление сосудов, что может вызвать сердечную недостаточность. Однако среди больных детей не все имели положительный результат теста на коронавирус. Министр также отметил, что сейчас есть много вопросов до сих пор не хватает доказательств, которые бы доказывали связь воспалительного процесса с коронавируса.

В свою очередь, президент немецкой Профсоюза педиатров (BVKJ) Томас Фишбах также заявил о нехватке доказательств о связи между COVID-19 и синдромом Кавасаки. Врачам до сих пор точно неизвестно, что вызывает это редкое заболевание, поражающее преимущественно маленьких детей.

Во Всемирной организации здравоохранения тоже обратили внимание на информацию о случаях тяжелого заболевания детей. "Мы знаем, что дети обычно легче переносят (COVID-19 - ред.), Но в некоторых течение болезни достаточно тяжелое, и некоторые умирают", - сообщила представительница организации Мария ван Керкхове. "Вирус поражает не только легкие, но и другие ткани", - добавил координатор ВОЗ Майкл Райан. Он, впрочем, успокоил родителей: "Большинство зараженных вирусом детей имеют мягкие симптомы и полностью выздоравливают".

Напомним, ЕС подсчитал убытки от COVID-19: самые худшие прогнозы сбываются.

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