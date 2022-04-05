В Европарламенте обвинили рф в геноциде украинцев и призвали лишить права вето в ООН

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 25500 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 96241 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 63067 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 96550 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 133310 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 152124 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 331982 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 138096 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 124414 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 417134 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
46%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 45478 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 54596 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 54298 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 43852 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 40953 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 96287 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 332004 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 339444 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 417155 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 390891 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 12555 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 18913 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 92964 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 125558 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 144781 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

В Европарламенте обвинили рф в геноциде украинцев и призвали лишить права вето в ООН

Киев • УНН

 • 150948 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Военные преступления россиян в Буче являются геноцидом украинского народа, так как людей убивали по этническому признаку принадлежности к украинцам. Россия, как организатор геноцида, должна быть лишена права вето в ООН. Об этом в комментарии Guildhall заявила депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, пишет УНН.

В Европарламенте обвинили рф в геноциде украинцев и призвали лишить права вето в ООН

«То, что россияне сделали в Буче – это геноцид украинского народа, я именно так это называю. Да, это юридический термин, и мы должны будем пройти длинные юридические процедуры, чтобы признать это, но я как политик, политически оцениваю это (геноцид – ред.), слежу за жуткими нарративами в российских пропагандистских программах в отношении Украины. Убивали людей именно за то, что они украинцы, прикрываясь фальшивим нарративом о якобы «фашистах» и «нацистах» в Украине, эти убийства имеют характер геноцида, ведь убивали людей именно за принадлежность к украинцам», - заявила политик.

«Я бы поддержала лишение россии право вето в ООН как организатора геноцида в Украине, но на данный момент мы все заложники процедур внутри ООН, это не так легко сделать, ведь россия имеет специальный статус. Это парализованная структура, ведь такое жестокое государство, террористическое государство не может быть по принципу в Совете Безопасности ООН», - подытожила депутат Европарламента Раса Юкнявичене.

Как сообщалось ранее, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства русскими гражданскими воинами. 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах похоронили 280 человек.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что из освобожденной от российских захватчиков территории Киевской области вывезено 410 тел убитых мирных жителей.

В официальном заявлении Европейского Союза говорится, что массовые убийства в Буче будут вписаны в список зверств в Европе. Ответственность несет власть рф.

Напомним, 4 апреля на сайте российского государственного издания РИА-новости опубликована статья, в которой содержится призыв к проведению геноцида украинского народа, а также обосновывается якобы необходимость проведения массовых репрессий против украинцев в целях принуждения к отказу от собственной национальности и культуры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.94
Bitcoin
$77,297.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,062.05
Ethereum
$1,480.70