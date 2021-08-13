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В ЕС начали изучение новых возможных побочных эффектов вакцин Pfizer и Moderna: в США говорят, ничего не выявляли

Киев  •  УНН

 • 26476 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило в четверг, что пока не получило доказательств того, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna от COVID-19 вызывают дополнительные побочные эффекты, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Европейский регулятор по лекарственным средствам - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) - заявил в среду, что изучает, связано ли небольшое количество случаев кожной сыпи и два заболевания почек с вакцинами.

"FDA осведомлено об отчете EMA. На сегодня мы не видели никаких сигналов по поводу безопасности (вакцин - ред.) относительно побочных эффектов, указанных в отчете", - говорится в заявлении представителя FDA Эбби Капобианко.

"FDA контролирует безопасность разрешенных вакцин против COVID-19 с помощью как пассивных, так и активных систем наблюдения за безопасностью", - отметил он.

Добавим

В Украине на сегодня прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

По данным Минздрава, по состоянию на 5 августа 2021 года Украина уже получила почти 12 млн доз вакцин от коронавируса.

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