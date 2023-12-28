У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

У Высшего совета правосудия достаточно полномочий, чтобы привлекать к дисциплинарной ответственности судей, в том числе и Верховного суда, не хватает только политической воли. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал юрист Денис Цыпин.

Детали

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли у ВСП полномочий чтобы привлекать к ответственности судей, которые откровенно нарушили закон, Цыпин отметил:

"Достаточно, больше чем. Одного не хватает, они полностью обеспечены всем, кроме политической воли и экономического влияния".

Комментируя коллизию, которая возникла из-за того, что Большая палата Верховного суда отменяет решение Высшего совета правосудия и отправляет жалобы на судей на повторное рассмотрение, юрист отметил, что этот вопрос имеет две составляющие. С одной стороны, по его словам, каждый человек имеет право на справедливый суд и эту возможность у него нельзя отобрать, потому что это будет нарушение Конституции и всех правил и механизмов правового государства.

"Однако, действительно многие судьи ВС так или иначе имеют отношение к ВСП, входят в его состав и тому подобное. Я считаю, что такие решения и хождение по кругу связаны не с тем, что у суда и в ВСП есть разные точки зрения относительно определенного решения или какие-то разногласия во мнениях. Есть политический или экономический заказ такого-то судью не увольнять с должности. Но при этом механизм должен работать. Если судью не увольнять с должности и не будет ВСП рассматривать его документы, не будет привлекать к дисциплинарной ответственности, не будет принимать в отношении него решений - то здесь же речь об очевидной коррупции: есть любимчики, которых нельзя трогать. И так не может быть", - отметил Цыпин.

Юрист считает, что именно для того, чтобы судьи могли избегать дисциплинарной ответственности существует такая простая схема, как бег по кругу. "ВС не может принять окончательное решение, ВСП исправляет и так по кругу", - уточнил он.

Напомним.

Ранее юрист, который сейчас находится на фронте, Алексей Лясковец заявил, что необходимы законодательные изменения, чтобы был четкий перечень оснований для пересмотра решений Высшего совета правосудия членами Большой палаты Верховного Суда, ведь сейчас это игра в одни ворота.

Председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас в комментарии УНН заявил, что Верховный Суд нужно очистить от судей, которые себя скомпрометировали. Коллегия Верховного Суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа не будут конфисковывать. Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать какие-либо доказательства.

Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания срок пребывания Шепелева в СИЗО рф. В РФ он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год россия отказалась выдать беглого экс-нардепа Украине, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности.

Оказалось, что Шепелев ценен для России, потому что был агентом фсб и группой. Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах. Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП.