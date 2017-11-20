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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 22718 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 52254 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 71760 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 78521 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 78607 просмотра

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В воинской части в зоне АТО погибли трое бойцов

В воинской части в зоне АТО погибли трое бойцов

Киев  •  УНН

 • 33577 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В воинской части в зоне АТО погибли трое военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Чрезвычайное происшествие произошло в одной из воинских частей, которая выполняет боевые задачи на донецком направлении района проведения антитеррористической операции. 19 ноября погибли три военнослужащих. По предварительной информации, это произошло в результате неосторожного обращения с печным оборудованием", - говорится в сообщении.

Причины и подробности произошедшего выясняются. На месте работает оперативная группа военной службы правопорядка и представители военной прокуратуры.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство, ведется следствие.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий один военнослужащий получил боевую травму.

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