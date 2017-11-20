В воинской части в зоне АТО погибли трое бойцов

"Чрезвычайное происшествие произошло в одной из воинских частей, которая выполняет боевые задачи на донецком направлении района проведения антитеррористической операции. 19 ноября погибли три военнослужащих. По предварительной информации, это произошло в результате неосторожного обращения с печным оборудованием", - говорится в сообщении.

Причины и подробности произошедшего выясняются. На месте работает оперативная группа военной службы правопорядка и представители военной прокуратуры.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство, ведется следствие.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 26 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате боевых действий один военнослужащий получил боевую травму.