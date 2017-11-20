У військовій частині в зоні АТО загинули троє бійців

"Надзвичайна подія трапилась в одній з військових частин, яка виконує бойові завдання на донецькому напрямку району проведення антитерористичної операції. 19 листопада загинули три військовослужбовці. За попередньою інформацією, подія сталась у результаті необережного поводження з пічним обладнанням", - сказано у повідомленні.

Причини та подробиці події наразі з’ясовуються. На місці працює оперативна група військової служби правопорядку та представники військової прокуратури.

За фактом події порушено кримінальне провадження, триває слідство.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО бойовики 26 разів обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець отримав бойову травму.