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В ответ на разрушение пограничного забора ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа

В ответ на разрушение пограничного забора ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа

Киев  •  УНН

 • 11819 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа в ответ на прорыв границы палестинцами и разрушения пограничного забора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт Армии обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛ, палестинцы разрушили забор и попытались сжечь расположенную рядом инженерную технику.

“В ответ самолеты ВВС Израиля атаковали террористический объект на территории военной базы, принадлежащей террористической организации ХАМАС, в (городе) Рафах на юге сектора Газы”, — говорится в сообщении.

Напряженность между израильскими войсками и палестинцами возросла после того, как в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил, что признает Иерусалим столицей Израиля и намерен перенести туда из Тель-Авива американское посольство.

Как сообщал УНН, ВВС США нанесли авиаудар на юге Ливии.

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