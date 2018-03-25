В ответ на разрушение пограничного забора ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа в ответ на прорыв границы палестинцами и разрушения пограничного забора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт Армии обороны Израиля.
По данным ЦАХАЛ, палестинцы разрушили забор и попытались сжечь расположенную рядом инженерную технику.
“В ответ самолеты ВВС Израиля атаковали террористический объект на территории военной базы, принадлежащей террористической организации ХАМАС, в (городе) Рафах на юге сектора Газы”, — говорится в сообщении.
Напряженность между израильскими войсками и палестинцами возросла после того, как в начале декабря президент США Дональд Трамп объявил, что признает Иерусалим столицей Израиля и намерен перенести туда из Тель-Авива американское посольство.
Как сообщал УНН, ВВС США нанесли авиаудар на юге Ливии.