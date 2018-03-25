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У відповідь на руйнування прикордонного паркану ВПС Ізраїлю нанесли удар по сектору Гази

У відповідь на руйнування прикордонного паркану ВПС Ізраїлю нанесли удар по сектору Гази

Київ • УНН

 • 11819 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Ізраїльська авіація завдала удару по сектору Гази у відповідь на прорив кордону палестинцями і руйнування прикордонного паркану. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Twitter-акаунт Армії оборони Ізраїлю.

За даними ЦАХАЛ, палестинці зруйнували паркан і спробували спалити розташовану поруч інженерну техніку.

“У відповідь літаки ВПС Ізраїлю атакували терористичний об’єкт на території військової бази, що належить терористичній організації ХАМАС, в (місті) Рафах на півдні сектора Гази”, — йдеться в повідомленні.

Напруженість між ізраїльськими військами і палестинцями зросла після того, як на початку грудня президент США Дональд Трамп оголосив, що визнає Єрусалим столицею Ізраїлю і має намір перенести туди з Тель-Авіва американське посольство.

Як повідомляв УНН, ВПС США нанесли авіаудар на півдні Лівії.

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