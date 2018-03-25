У відповідь на руйнування прикордонного паркану ВПС Ізраїлю нанесли удар по сектору Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Ізраїльська авіація завдала удару по сектору Гази у відповідь на прорив кордону палестинцями і руйнування прикордонного паркану. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний Twitter-акаунт Армії оборони Ізраїлю.
За даними ЦАХАЛ, палестинці зруйнували паркан і спробували спалити розташовану поруч інженерну техніку.
“У відповідь літаки ВПС Ізраїлю атакували терористичний об’єкт на території військової бази, що належить терористичній організації ХАМАС, в (місті) Рафах на півдні сектора Гази”, — йдеться в повідомленні.
Напруженість між ізраїльськими військами і палестинцями зросла після того, як на початку грудня президент США Дональд Трамп оголосив, що визнає Єрусалим столицею Ізраїлю і має намір перенести туди з Тель-Авіва американське посольство.
Як повідомляв УНН, ВПС США нанесли авіаудар на півдні Лівії.