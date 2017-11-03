В центре Запорожья под колесами авто пострадали двое школьников
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. В центре Запорожья водитель ВАЗ совершил наезд на двух мальчиков 2005 г.р., которые перебегали проспект по пешеходному переходу. Дети госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, передает УНН.
Происшествие случилось около полудня в районе остановки ул. Гагарина. Двое ребят 2005 рождения перебегали проспект по пешеходному переходу, в то время, как водитель ВАЗ 1970 г.р. не справился с управлением и совершил наезд на них.
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Ребят доставили в 5-ю детскуюй горбольницу. Сейчас на месте происшествия работает полиция.
Как писал УНН, в Киеве утром в пятницу водитель автомобиля ВАЗ въехал в BMW с пьяными туристами из Баку.