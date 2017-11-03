У центрі Запоріжжя під колесами авто постраждали двоє школярів
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. У центрі Запоріжжя водій ВАЗу скоїв наїзд на двох хлопчиків 2005 р.н., які перебігали проспект по пішоходному переходу. Дітлахів госпіталізовано. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Запоріжжя, передає УНН.
Подія сталась приблизно опівдні в районі зупинки "вул. Гагаріна". Двоє хлопців 2005 років народження перебігали проспект по пішоходному переходу, в той час, як водій ВАЗу 1970 р.н. не впорався з керуванням та скоїв наїзд на них.
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Хлопців доставлено до 5-ї дитячої міськлікарні. Наразі на місці події працює поліція.
Як писав УНН, у Києві зранку у п'ятницю водій автомобіля ВАЗ в'їхав у BMW з п'яними туристами із Баку.