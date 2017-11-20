В Тбилиси началась церемония открытия детского Евровидения

По красной ковровой дорожке пройдут представители 16 стран. Они также примут участие в распределении для определения порядка выступления.

В вторник, 21 ноября начнутся репетиции конкурсантов на сцене в Олимпийском дворце, где состоится международный финал.

Как сообщал УНН, Украину на Детском Евровидении-2017 представит Анастасия Багинская.