У Тбілісі розпочалась церемонія відкриття дитячого Євробачення

Червоною килимовою доріжкою пройдуть представники 16 країн. Вони також візьмуть участь у розподілі для визначення порядку виступу.

У вівторок 21 листопада розпочнуться репетиції конкурсантів на сцені в Олімпійському палаці, де відбудеться міжнародний фінал.

Як повідомляв УНН, Україну на Дитячому Євробаченні-2017 представить Анастасія Багінська.