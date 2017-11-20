У Тбілісі розпочалась церемонія відкриття дитячого Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У понеділок в Тбілісі розпочалась офіційна церемонія відкриття дитячого Євробачення, передає УНН з посиланням на Youtube конкурсу.
Червоною килимовою доріжкою пройдуть представники 16 країн. Вони також візьмуть участь у розподілі для визначення порядку виступу.
У вівторок 21 листопада розпочнуться репетиції конкурсантів на сцені в Олімпійському палаці, де відбудеться міжнародний фінал.
Як повідомляв УНН, Україну на Дитячому Євробаченні-2017 представить Анастасія Багінська.