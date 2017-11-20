В Таиланде при обрушении карусели пострадали 15 людей

Авария произошла около 21:00 по местному времени в воскресенье на ежегодной ярмарке. На атракционе в форме гигантского осьминога во время работы обрушились две кабинки.

По словам очевидцев, две машинки, прикрепленные к щупальце "Осьминога", упали на землю во время езды и атракцион внезапно остановился.

Около 15 пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу. Большинство жаловалось на растяжения и синяки на ногах. Сообщается, что у одного человека сломана лодыжка.

Оператор атракциона и техник были задержаны для допроса в полицейском участке.

Первоначальная проверка показала, что гидравлическая система, управляющая движением щупальцы "Осьминога", сломалась, в результате чего щупальца упала на землю.

Напомним, в Кении в результате ДТП с маршруткой погибли 12 человек.