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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 22201 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 51916 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 71453 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 78233 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 78453 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62979 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100739 просмотра

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В Таиланде при обрушении карусели пострадали 15 людей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. В результате обрушения карусели в Фра Самут Чеди в Таиланде пострадали 15 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bangkok Post.

Авария произошла около 21:00 по местному времени в воскресенье на ежегодной ярмарке. На атракционе в форме гигантского осьминога во время работы обрушились две кабинки.

По словам очевидцев, две машинки, прикрепленные к щупальце "Осьминога", упали на землю во время езды и атракцион внезапно остановился.

Около 15 пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу. Большинство жаловалось на растяжения и синяки на ногах. Сообщается, что у одного человека сломана лодыжка.

Оператор атракциона и техник были задержаны для допроса в полицейском участке.

Первоначальная проверка показала, что гидравлическая система, управляющая движением щупальцы "Осьминога", сломалась, в результате чего щупальца упала на землю.

Напомним, в Кении в результате ДТП с маршруткой погибли 12 человек.

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