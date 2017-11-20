У Таїланді внаслідок аварії каруселі постраждали 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У результаті аварії каруселі у Фра Самут Чеді в Таїланді постраждали 15 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bangkok Post.
Аварія сталася близько 21:00 за місцевим часом у неділю на щорічному ярмарку. На атракціоні у формі гігантського восьминога під час роботи обрушилися дві кабінки.
За словами очевидців, дві машинки, прикріплені до щупальця "Восьминога", впали на землю під час їзди і атракціон раптово зупинився.
Близько 15 пасажирів отримали поранення і були доставлені в лікарню. Більшість скаржилися на розтягнення і синці на ногах. Повідомляється, що в однієї людини зламана щиколотка.
Оператор атракціону і технік були затримані для допиту в поліцейській дільниці.
Попередня перевірка показала, що гідравлічна система, що управляє рухом щупальця "Восьминога", зламалася, в результаті чого щупальце впало на землю.
Нагадаємо, у Кенії в результаті ДТП з маршруткою загинули 12 осіб.