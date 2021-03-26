В Таиланде сократили срок карантина для приезжих туристов

Детали

Ослабление начнут действовать с 1 апреля и будут касаться туристов, которые показали на границе в страну отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. К тому же, отмечают, что за 10 дней туристов будут дважды тестировать на наличие инфекции: первый раз в период с третьего по пятый день, второй - на девятый или десятый день.

Но такое послабление действует не для всех. Представитель CCSA Тависилп Висануйотин сказал, что 14-дневный период карантина сохранится для туристов, прибывающих из стран, где были выявлены случаи мутации COVID-19.

Как отмечает издание, с 1 апреля до 30 июня туристам, которые находятся на карантине, можно будет тренироваться в фитнес-залах и на открытом воздухе, покупать еду на улице.

По данным ВОЗ, в Таиланде зарегистрировали 28,4 тыс. Случаев заражения коронавируса, 92 человека умерли.

Напомним

Власти Таиланда приступили к испытаниям на добровольцах вакцины от коронавируса собственной разработки.