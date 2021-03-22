Таїланд розпочав випробування на добровольцях власної вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Влада Таїланду приступили до випробувань на добровольцях вакцини від коронавірусу власної розробки. Про це в понеділок повідомляє агентство Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров’я королівства, пише УНН.
Деталі
“Таїланд почав випробування на людях вітчизняної вакцини проти коронавірусу і планує початок її застосування в наступному році. Використання цього препарату може дати країні більше свободи в її діях по боротьбі з COVID-19”, — цитує агентство заяву представників міністерства охорони здоров’я.
Таїландська вітчизняна вакцина-кандидат розробляється Державною фармацевтичної організацією (GPO), а також факультетом тропічної медицини Університету Махідол і однією з американських некомерційних організацій. У вакцині використовується інактивований вірус для активації імунітету.
“Очікується, що вакцина, вироблена тайцами для тайців, буде використана в наступному році”, — уточнив голова ради університету Махідол Піясакол Саколсатаядорн.
Довідка
Влада Таїланду з листопада минулого року вела переговори про виробництво на території королівства вакцини AstraZeneca. Протягом 2021 року фірма Siam Bioscience планувала виробити 200 млн доз препарату, з яких понад 60 млн доз зарезервував Таїланд. Однак у зв’язку з тим, що місцева версія AstraZeneca повинна бути готова не раніше червня, в королівстві почалася обмежена вакцинація китайським препаратом Sinovac.
Перший випадок зараження коронавірусом у Таїланді виявили 13 січня 2020 року. До теперішнього часу загальна кількість інфікованих в королівстві досягла 27 876, вилікувалися 26 663 осіб, помер 91 пацієнт. Режим надзвичайного стану через пандемію діє в країні до 31 березня.
Згідно зі статистикою ВООЗ — у Таїланді 27 803 випадки хвороби, 90 людей загинули.