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В Танзании арестовали 65 "колдунов" за убийство 10 детей

В Танзании арестовали 65 "колдунов" за убийство 10 детей

Киев  •  УНН

 • 10064 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Полиция в Танзании арестовала 65 "колдунов", или народных целителей, в связи с ритуальным убийством по меньшей мере 10 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Дети были убиты в январе, у многих были удалены части тела.

В Танзании и соседних странах существует поверие, что использование частей тела человека в ритуалах может принести богатство и удачу.

Генеральный инспектор полиции Саймон Сирро приказал, чтобы каждый народный целитель получил лицензию.

"Мы также просили религиозных лидеров и политиков помочь нам", - добавил он.

Десять детей были убиты в юго-западной области Ньомбе и неизвестное количество в северной области Симую.

Одному из детей, Гудлаку Мфугале, было всего пять лет, когда его убили.

Существует особое поверие, что части тела людей с альбинизмом особенно сильны в ритуалах, что приводит ко многим убийствам.

Однако неясно, имел ли кто-либо из 10 убитых детей альбинизм.

Альбинизм особенно распространен в Танзании – 1 случай на 1400 человек, согласно отчету BMC Public Health за 2006 год. Для сравнения – в западных странах это один случай на 20 000 человек.

Напомним, на севере Танзании школьный автобус упал в ущелье: погибли 35 человек. Инцидент произошел вблизи города Аруша

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