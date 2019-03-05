В Танзании арестовали 65 "колдунов" за убийство 10 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Полиция в Танзании арестовала 65 "колдунов", или народных целителей, в связи с ритуальным убийством по меньшей мере 10 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Дети были убиты в январе, у многих были удалены части тела.
В Танзании и соседних странах существует поверие, что использование частей тела человека в ритуалах может принести богатство и удачу.
Генеральный инспектор полиции Саймон Сирро приказал, чтобы каждый народный целитель получил лицензию.
"Мы также просили религиозных лидеров и политиков помочь нам", - добавил он.
Десять детей были убиты в юго-западной области Ньомбе и неизвестное количество в северной области Симую.
Одному из детей, Гудлаку Мфугале, было всего пять лет, когда его убили.
Существует особое поверие, что части тела людей с альбинизмом особенно сильны в ритуалах, что приводит ко многим убийствам.
Однако неясно, имел ли кто-либо из 10 убитых детей альбинизм.
Альбинизм особенно распространен в Танзании – 1 случай на 1400 человек, согласно отчету BMC Public Health за 2006 год. Для сравнения – в западных странах это один случай на 20 000 человек.
Напомним, на севере Танзании школьный автобус упал в ущелье: погибли 35 человек. Инцидент произошел вблизи города Аруша