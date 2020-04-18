В Таджикистане сын президента стал вторым лицом в государстве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Рустам Эмомали, официально стал вторым лицом в государстве, его избрали председателем верхней палаты парламента, Национального совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Голосование состоялось на первой сессии парламента шестого созыва. 32-летнего сына президента избрали депутатом Национального совета весной, до этого он с 2017 года был депутатом городского парламента столицы страны Душанбе, кроме того он занимает должность мэра города.
По конституции Таджикистана, председатель Национального совета возглавляет страну до окончания президентских выборов в случае, если действующий президент умирает, уходит в отставку или признается недееспособным. С 2000 года по настоящее время должность председателя Национального совета занимал бывший мэр Душанбе 68-летний Махмадсаид Убайдуллоева.
Напомним, в Таджикистане прошли парламентские выборы.