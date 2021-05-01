В мире на коронавирусную инфекцию заболело более 152 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. По состоянию на утро субботы в мире на коронавирусную болезнь COVID-19 заболело уже более 152 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 152,002,365 человек, из них выздоровели 129,271,047 человек. Количество умерших возросло до 3,193,653.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,103,974), Индия (19,157,094), Бразилия (14,665,962), Франция (5,616,689), Турция (4,820,591), Россия (4,805,288), Великобритания (4,416,623) и Италия (4,022,653).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (590,055), Бразилии (404,287) и Мексике (216,907).
дополнительно
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.