В мире на коронавирус заболели более 150,2 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. По состоянию на утро четверга в мире Коронавирусная болезнью COVID-19 заболело уже почти 150,2 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 150,216,590 человек, из них выздоровели 127,736,203 человек. Количество умерших возросло до 3,163,873.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32,983,695), Индия (18,368,096), Бразилия (14,523,807), Франция (5,565,852), Россия (4,787,273), Турция (4,751,026), Великобритания (4,411,797) и Италия (3,994,894).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (588,337), Бразилии (398,343) и Мексике (215,918).
Дополнительно
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.