В мире коронавирусом заразились более 235 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. По состоянию на утро субботы в мире на COVID-19 заболело уже более 235 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 235,039,655 человек, из них выздоровели 211,790,582 человека. Количество умерших возросло до 4,805,097.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (44,443,405), Индия (33,789,398), Бразилия (21,445,651), Великобритания (7,841,625), Россия (7,535,548), Турция (7,182,943), Франция (7,018,367) и Иран (5,601,565).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (718,984), Бразилии (596,800) и Индии (448,605).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2435413 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 446 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.