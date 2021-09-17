В мире коронавируса заболели более 227,8 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире на COVID-19 заболело уже 227,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 227,826,370 человек, из них выздоровели 204,470,415 лица. Количество умерших возросло до 4,683,977.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (42,634,054), Индия (33,380,522), Бразилия (21,069,017), Великобритания (7,339,009), Россия (7,214,520), Франция (6,926,604), Турция (6,767,008) и Иран (5,378,408).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (688,486), Бразилии (589,277) и Индии (444,278).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 331 540 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 651 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.