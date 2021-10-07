В мире коронавирусом заразились уже 237 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. По состоянию на утро четверга в мире на COVID-19 заболело уже более 237 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 237,044,824 человека, из них выздоровели 214,182,651 человек. Количество умерших возросло до 4,839,300.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (44,912,781), Индия (33,893,002), Бразилия (21,517,514), Великобритания (8,006,660), Россия (7,662,560), Турция (7,327,317), Франция (7,038,701) и Иран (5,662,458).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (727,231), Бразилии (599,414) и Индии (449,883).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 482 518 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 526 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.