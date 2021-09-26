В мире коронавирусом заразились уже более 232,2 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире на COVID-19 заболело уже более 232,2 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 232,276,713 человек, из них выздоровели 208,885,597 человек. Количество умерших возросло до 4,757,299.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (43,725,604), Индия (33,651,221), Бразилия (21,343,304), Великобритания (7,631,233), Россия (7,398,415), Турция (7,013,639), Франция (6,989,613) и Иран (5,519,728).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (706,058), Бразилии (594,246) и Индии (446,948).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 387 750 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 557 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.