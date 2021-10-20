В мире коронавируса заразились более 242,3 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. По состоянию на утро среды в мире на коронавирусной болезни COVID-19 заболел уже более 242,3 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 242,307,354 человек, из них выздоровели 219,656,434 человек. Количество умерших возросло до 4,928,258.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (45,996,507), Индия (34,108,323), Бразилия (21,664,879), Великобритания (8,541,192), Россия (8,060,752), Турция (7,714,379), Франция (7,096,043) и Иран (5,809,967).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (748,652), Бразилии (603,902) и Индии (452,684).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 660 273 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 348 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.