В мире коронавирусом заразились более 218,5 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. По состоянию на утро среды в мире на COVID-19 заболели более 218,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 218,540,994 человек, из них выздоровели 195,365,126 человек. Количество умерших возросло до 4,533,609.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (40,114,099), Индия (32,810,892), Бразилия (20,777,867), Россия (6,918,965), Великобритания (6,789,581), Франция (6,765,708), Турция (6,388,331) и Аргентина (5,185,620).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (657,910), Бразилии (580,525) и Индии (439,054).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 286 296 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 789 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.