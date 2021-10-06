В мире коронавирусом заразились 236,5 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. По состоянию на утро среды в мире на COVID-19 заболело уже более 236,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 236,593,653 человека, из них выздоровели 213,721,839 человек. Количество умерших возросло до 4,831,604.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (44,781,200), Индия (33,870,385), Бразилия (21,499,074), Великобритания (7,967,985), Россия (7,637,427), Турция (7,296,879), Франция (7,033,755) и Иран (5,651,961).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (724,728), Бразилии (598,871) и Индии (449,568).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 469 856 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 206 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.