В мире коронавирусной болезнью заболели более 167 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже более 167 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 167,040,799 человек, из них одужало147,998,243 человек. Количество умерших возросло до3,468,653.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,882,333), Индия (26,528,846), Бразилия (16,047,439), Франция (5,593,962), Турция (5,178,648), Россия (4,992,554), Великобритания (4,460,446) и Италия (4,188,190).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (603,876), Бразилии (448,291) и Индия (299,296).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 179 988 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 49 279 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.