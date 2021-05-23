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В мире коронавирусной болезнью заболели более 167 млн человек

Киев • УНН

 • 12615 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже более 167 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

В мире коронавирусной болезнью заболели более 167 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 167,040,799 человек, из них одужало147,998,243 человек. Количество умерших возросло до3,468,653.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,882,333), Индия (26,528,846), Бразилия (16,047,439), Франция (5,593,962), Турция (5,178,648), Россия (4,992,554), Великобритания (4,460,446) и Италия (4,188,190).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (603,876), Бразилии (448,291) и Индия (299,296).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 179 988 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 49 279 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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