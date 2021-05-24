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В мире коронавирусной болезнью заболело 167,5 млн людей: в Индии умерло более 300 тыс.

Киев • УНН

 • 13482 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже более 167,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

В мире коронавирусной болезнью заболело 167,5 млн людей: в Индии умерло более 300 тыс.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 167,518,213 человек, из них выздоровели 148,587,875 человек. Количество умерших возросло до 3,478,240.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,896,660), Индия (26,751,681), Бразилия (16,083,573), Франция (5,603,666), Турция (5,186,487), Россия (5,001,505), Великобритания (4,462,538) и Италия (4,192,183).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (604,087), Бразилии (449,185) и Индии (303,751).

Общая ситуация

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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