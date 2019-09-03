В столице образовались значительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. По состоянию на 8:30 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, на улицах Вячеслава Чорновила, Васильковской, Коммунальной. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко и Вадима Гетьмана.
Кроме того, затруднено движение по бульвару Тараса Шевченко, улицами Саксаганского, Богатырской, Владимира Брожко, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и Вокзальной площади.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Южном, Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро и Северном можно проехать свободно.
Напомним, по Украине сегодня ожидаются дожди, местами шквалы.