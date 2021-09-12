В столице пьяный водитель устроил ДТП и травмировал двух патрульных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП со служебным авто патрульной службы Киева. Двое инспекторов травмированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию предоставленную патрульной службой.
Детали
Событие произошло около 4 утра на бульваре Леси Украинки. Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного авто Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики.
Автомобилем Audi, совершивший наезд на служебный транспорт, управлял водитель с явными признаками алкогольного опьянения. Результат освидетельствования прибором Драгер положительный - 2,67 промилле, что более чем в 13 раз превышает допустимый уровень.
Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.
Для оказания дальнейшей квалификации действий водителя Audi на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.