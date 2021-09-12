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В столице пьяный водитель устроил ДТП и травмировал двух патрульных

В столице пьяный водитель устроил ДТП и травмировал двух патрульных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Нетрезвый водитель спровоцировал ДТП со служебным авто патрульной службы Киева. Двое инспекторов травмированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию предоставленную патрульной службой.

Детали

Событие произошло около 4 утра на бульваре Леси Украинки. Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного авто Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики.

Автомобилем Audi, совершивший наезд на служебный транспорт, управлял водитель с явными признаками алкогольного опьянения. Результат освидетельствования прибором Драгер положительный - 2,67 промилле, что более чем в 13 раз превышает допустимый уровень.

Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Для оказания дальнейшей квалификации действий водителя Audi на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

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