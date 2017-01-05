В США у бомбардировщика B-52 отвалился двигатель во время полета
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В США во время тренировочного полета у бомбардировщика B-52 отвалился двигатель. Об этом сообщает Defense News, передает УНН.
Событие произошло в штате Северная Дакота. На борту самолета находилось пять человек. Экипажу удалось успешно его посадить на землю, поскольку самолет работает на восьми турбодвигателях. Поэтому в результате происшествия никто не пострадал.
Также сообщается, что на борту самолета оружия не было.