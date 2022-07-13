В Соединенном Королевстве прошел первый тур выборов на должность премьер-министра: кто лидирует
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Соединенном Королевстве состоялся первый тур выборов на должность премьер-министра. Теперь за место Бориса Джонсона сражается 6 кандидатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на SkyNews.
Детали
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон на пресс-конференции 7 июля объявил об отставке. Он пробудет в должности до октября. Сегодня состоялся первый тур выборов, где выбыли два претендента: Надхим Захави и Джереми Хант.
За возможность занять должность премьер-министра Соединенного Королевства дальше смогут побороться:
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- Бывший канцлер Риши Сунак;
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- Министр иностранных дел Лиз Трасс;
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- Председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат;
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- Бывшая министр обороны Британии Пенни Мордаунт;
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- Бывшая министр по вопросам равенства Кэми Бадёнок;
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- Генеральный прокурор Королевства Суэлла Браверман.
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Источник Комитета подтвердил, что завтра во втором туре голосования не будет ни одного порога. Это означает, что из гонки выйдет только один кандидат, который наберет наименьшее количество голосов.
Первое голосование сегодня требовало 30 голосов, и во второй тур прошли шесть кандидатов.
Второе голосование состоится завтра, 14 июля.
Лидеры голосования
Сунак, который ушел с поста министра финансов на прошлой неделе, возглавил конкурс с 88 голосами, за ним следует бывший министр обороны Пенни Мордаунт с 67 голосами.
Министр иностранных дел Лиз Трасс заняла третье место при поддержке 50 законодателей-консерваторов.
Остальными кандидатами, набравшими минимальный порог в 30 голосов, были бывший министр по вопросам равноправия Кеми Баденок (40), председатель специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат (37) и Генеральный прокурор Суэлла Браверман, набравшая 32 голоса.