В "Слуге народа" озвучили позицию фракции относительно пребывания Третьяковой в должности председателя комитета ВР

"... я говорила, что это ее огромная ошибка. Она пыталась, как могла, донести свою позицию. Эта позиция не была воспринята ни обществом, ни у нас во фракции. Но, кроме того, у нас действительно есть позиция, чтобы она оставалась на своем посту. Несмотря на то, что голосования не было никакого, рейтингового голосования не было, я даже не могу сказать какое количество людей считает, что она должна оставаться на своем посту ... Посмотрим, как будет, потому что действительно, если будут продолжаться такие высказывания, если будут действительно такие дискомуникации и такие огромные ошибки, потому что вы помните, Президент назвал ее торпедой, то есть, понятно, что так просто это не может окончиться. Это действительно больно бьет по нашему рейтингу. Надо делать выводы", - сказала Ирина Верещук.

Напомним, Третьякова не собирается уходить с поста председателя комитета ВР после своих слов о детях "низкого качества".