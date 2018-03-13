В секторе Газа произошел взрыв во время движения конвоя главы палестинского правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Во время визита в сектор Газа одного из лидеров Палестины Рами Хамдалла, занимающего должность палестинского премьер-министра, произошел взрыв. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Взрыв произошел после того, как конвой пересек границу с Израилем. Р.Хамдалла в результате взрыва не пострадал. Его партия "Фатх" назвала взрыв "трусливым нападением" и обвинила в нем руководителей "Хамас" в Газе.
Напомним, в столице Буркина-Фасо напали на посольство Франции.