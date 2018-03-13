В секторе Газа произошел взрыв во время движения конвоя главы палестинского правительства

Взрыв произошел после того, как конвой пересек границу с Израилем. Р.Хамдалла в результате взрыва не пострадал. Его партия "Фатх" назвала взрыв "трусливым нападением" и обвинила в нем руководителей "Хамас" в Газе.

Напомним, в столице Буркина-Фасо напали на посольство Франции.