У Секторі Гази стався вибух під час руху конвою очільника палестинського уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Під час візиту до Сектора Гази одного з лідерів Палестини Рамі Хамдалли, який обіймає посаду палестинського прем'єр-міністра, стався вибух. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
Вибух стався після того, як конвой перетнув кордон з Ізраїлем. Р.Хамдалла в результаті вибуху не постраждав. Його партія "Фатх" назвала вибух "боягузливим нападом" та звинуватила в ньому керівників "Хамас" у Газі.
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