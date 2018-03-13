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У Секторі Гази стався вибух під час руху конвою очільника палестинського уряду

У Секторі Гази стався вибух під час руху конвою очільника палестинського уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Під час візиту до Сектора Гази одного з лідерів Палестини Рамі Хамдалли, який обіймає посаду палестинського прем'єр-міністра, стався вибух. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН

Вибух стався після того, як конвой перетнув кордон з Ізраїлем. Р.Хамдалла в результаті вибуху не постраждав. Його партія "Фатх" назвала вибух "боягузливим нападом" та звинуватила в ньому керівників "Хамас" у Газі.

Нагадаємо, у столиці Буркіна-Фасо напали на посольство Франції.

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